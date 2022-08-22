Минск, , 21:08 — REGNUM Управление КГБ по Гомельской области завершило расследование уголовного дела «Рабочага Руха» (Рабочего движения), в который вошли бывшие и действующие работников ряда ведущих белорусских предприятий. Об этом 22 августа сообщала пресс-служба ведомства.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантами расследования стали десять человек. Сергей Шелест, Владимир Журавко и Андрей Погерило обвиняются по ст. 188 (Клевета), ч.1 ст. 356 (Измена государству), ч.3 ст.361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем) УК РБ.

Анна Аблаб, Александр Гашников, Сергей Дзюба, Игорь Минец, Валентин Тереневич и Сергей Шаметько — по ч.1 ст. 356 (Измена государству), ч.3 ст.361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем) УК РБ.

Александр Капшуль — по ч.2 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия), ч.1 ст. 356 (Измена государству), ч.3 ст.361−1 (Создание экстремистского формирования и участие в нем) УК РБ.

Санкция самой суровой статьи обвинения — измена государству — предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«В ходе предварительного следствия установлено, что участники названного формирования, помимо совершения преступлений экстремистской направленности, осуществляли противоправную деятельность по сбору и последующей передаче иностранному государству, иностранной организации и их представителям (в том числе спецслужбам США и Литвы) служебной информации ограниченного характера в отношении субъектов хозяйствования Республики Белоруссия, непосредственно касающейся предпринимаемых ими способов по обходу мер ограничительного характера (санкций), а также варианты противодействия таким способам», — сообщает пресс-служба КГБ.

Как сообщало ИА REGNUM, «Рабочы Рух» признан в Белоруссии экстремистским формированием.