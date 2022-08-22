Ханты-Мансийск, 22 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Власти Югры утвердили дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Onf.ru Многодетные семьи

Многодетные семьи региона смогут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта по специальному QR-коду.

Кроме того, 22 августа правительством Югры были расширены права граждан на получение единовременной помощи при возникновении экстремальной жизненной ситуации в связи с утратой жилого помещения (в результате стихийного бедствия, пожара, наводнения, обвала или разрушения жилого помещения, аварии) без учёта среднедушевого дохода семьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди») предложил создать аналог «Пушкинской карты» для спорта. Это, по его мнению, поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности занятий спортом для различных категорий детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.