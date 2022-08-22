Лисичанск, ЛНР, , 20:38 — REGNUM Освобожденный Лисичанск станет последним городом, который Россия и республики Донбасса смогут успеть подготовить к зиме, написан 22 августа в своем телеграм-канале военный журналист Владислав Угольный.

Улица Лисичанска Никита Третьяков © ИА REGNUM

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Ранее исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый заявил, что свет, газ и вода появятся в городе приблизительно через полтора месяца.

«Это — первая половина октября. Впритык к началу зимы, при том, что бои за Лисичанск завершились полтора месяца назад. Более ни один город мы к зиме подлатать не успеем. Возможно случится чудо и откуда-то ВСУ отступят без боя — но это чистое везение», — отметил журналист.

Жителей вновь освобождаемых населенных пунктов надо будет в обязательном порядке «эвакуировать в тыл, обеспечивая средствами к выживанию в зиму», добавил Угольный.