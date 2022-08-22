Токио, , 20:36 — REGNUM Компания Sony столкнулась с коллективным иском на £5 млрд ($5,9). Об этом 22 августа сообщает Sky News.

Sony PlayStation 5 Marco Verch

Причиной иска стали якобы завышенные цены в магазине видеоигр PlayStation Store. Согласно документам, компания «обманывала людей», взимая комиссию в 30% с каждой покупки, из-за чего пользователи PlayStation Store переплатили компании £5 млрд. В качестве истцов указаны 9 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Sony разрабатывает киноадаптацию видеоигры Days Gone. Сценарий для будущей ленты напишет Шелдон Тернер («Люди Икс: Первый класс»), а главную роль в ней исполнит Сэм Хьюэн.

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