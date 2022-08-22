Флорида, США, , 21:17 — REGNUM Обвинение в США просит присяжных сохранить жизнь 19-летнему Николасу Крузу, устроившему стрельбу в школе во Флориде, сообщает 22 августа Reuters.

Убийство

Адвокат Круза, убившего 17 человек в 2018 году, сослался на то, что у стрелка был поврежден мозг из-за того, что его мать употребляла наркотики и алкоголь при беременности. По этой причине он призвал не выносить смертный приговор.

Ранее обвинение настаивало на высшей мере наказания в виде смертной казни.

Напомним, что Николасу Крузу были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство — в общей сложности по 34 пунктам. Сам Круз полностью признал свою вину в убийстве 14 учащихся и трех сотрудников школы.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля 2018 года в результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд (штат Флорида) погибли 17 человек и столько же пострадали.

Нападавшим оказался бывший учащийся школы, который был отчислен из-за проблем с дисциплиной и успеваемостью.

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