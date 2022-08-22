Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, , 20:30 — REGNUM В ямальском посёлке Пурпе строят железнодорожный вокзал. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Проект будущего вокзала в Пурпе Пресс-служба губернатора ЯНАО

Трёхэтажное здание вокзала возведут на месте многолетнего долгостроя.

«Приняли решение снести долгострой. На его месте начали возводить новый трёхэтажный вокзал с парковкой и автобусной остановкой», — пояснил Дмитрий Артюхов.

Уже готова основа для фундамента будущего здания. Весной 2023 года установят коробку вокзала. Сдать в эксплуатацию объект ямальские власти намерены через два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале в 2022 году возвели два модульных аэровокзала — в сёлах Овгорт и Горки. До начала зимнего сезона воздушные гавани появятся в Ныде, Кутопьюгане и Новом Порту.

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