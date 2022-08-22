22 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 23:42 — REGNUM В честь Дня Государственного флага России на освобождённых территориях Донбасса и бывш. УССР прошли флешмобы и другие мероприятия. Так, к примеру, в трёх городах ДНР — Шахтёрске, Енакиево и Макеевке — состоялась патриотическая акция, в рамках которой волонтёры раздали горожанам бело-сине-красные флажки. Корреспондент ИА REGNUM запечатлел, как российский триколор развевается в Донбассе.

Флаг России развевается в Донбассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Утром 22 августа к жителям Донецкой Народной Республики обратился глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас флаг России гордо реет над освобождёнными исконно русскими землями, и с каждым днём всё больше наших соотечественников имеют возможность поднять триколор над своими домами в знак приветствия нашим славным воинам, в знак единения с большой Родиной», — подчеркнул он.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

Денис Пушилин вместе с тысячами жителей ДНР уверен, что победа над киевским режимом не за горами.

Въезд в город Перевальск Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг ДНР в окне пострадавшего от обстрелов жилого дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Граффити на доме в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

В этот день на бульваре Пушкина в Донецке у Дома правительства горожане могли посетить фотовыставку «Путешествие Флага России». Флаги России развеваются на всех административных зданиях в Донецке. Горожане поздравляют друг друга с праздником и искренне верят, что Россия их не оставит.

Граффити на остановка в Артёмовске Александр Погожев © ИА REGNUM

Граффити на остановке Александр Погожев © ИА REGNUM Граффити на остановке Александр Погожев © ИА REGNUM

Люди говорят слова благодарности России и всем тем, кто помогает бороться с киевским режимом, кто помогает с провизией и со строительными материалами, с восстановлением города. В Петровском и Киевском районах Донецка работают строители, восстанавливают окна и двери в жилых домах, восстанавливают подъезды.

Граффити За Родину! За русских! За Донбасс! Александр Погожев © ИА REGNUM

Наружная реклама в ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Наружная реклама в ЛНР Александр Погожев © ИА REGNUM Наружная реклама в ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Въезд в посёлок городского типа Ящиково в Перевальском районе Луганской области Александр Погожев © ИА REGNUM

А в Шахтёрске горожане, присутствовавшие при поднятии флага на площади возле администрации, написали свои пожелания на специальном баннере.

Русский Донбасс Александр Погожев © ИА REGNUM

Песни «За Россию» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Я люблю Россию!», «Мы возвращаемся домой!», «Мы вместе Vсегда!» — цитирует «Комсомольская правда» пожелания жителей Шахтёрска.

Чувство благодарности и уважения к России живёт в сердцах жителей Донбасса. Они уверены, что обстрелы со стороны ВСУ скоро закончатся и наступит мир. Они очень надеются на помощь России.