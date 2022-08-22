Воронеж, 22 августа 2022, 20:23 — REGNUM Компания-ретейлер, ранее уволившая в Воронежской области сотрудника, уехавшего по контракту для участия в специальной военной операции, после скандала сообщила о готовности восстановить с ним трудовые отношения. Комментарий компания распространила 22 августа в ряде воронежских СМИ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил об увольнении из торговой сети «Магнит» IT-специалиста из города Лиски Воронежской области, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции. Мужчина заключил краткосрочный военный контракт, о чём направил официальное уведомление работодателю. Спустя месяц он был ранен, проходил лечение в госпитале. А когда вернулся, выяснилось, что с работы с формулировкой «прогул». Хинштейн заявил о намерении добиться справедливости для воронежца и потребовал разобраться в ситуации прокуратуру и Минтруда.
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