Воронеж, 22 августа, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Компания-ретейлер, ранее уволившая в Воронежской области сотрудника, уехавшего по контракту для участия в специальной военной операции, после скандала сообщила о готовности восстановить с ним трудовые отношения. Комментарий компания распространила 22 августа в ряде воронежских СМИ.

Увольнение

«Андрей будет принят на работу. На время контрактной военной службы трудовой договор с ним был прекращен в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. На место Андрея был принят новый ИТ-специалист, чтобы решать поставленные задачи. Сейчас Андрей вернулся и заинтересован в трудоустройстве. Мы готовы восстановить с ним трудовые отношения. В самое ближайшее время мы встретимся с Андреем и предложим ему аналогичную прошлой позицию в компании», — приводит заявление ретейлера «Комсомольская правда — Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») заявил об увольнении из торговой сети «Магнит» IT-специалиста из города Лиски Воронежской области, отправившегося по контракту участвовать в специальной военной операции. Мужчина заключил краткосрочный военный контракт, о чём направил официальное уведомление работодателю. Спустя месяц он был ранен, проходил лечение в госпитале. А когда вернулся, выяснилось, что с работы его уволили с формулировкой «прогул». Хинштейн заявил о намерении добиться справедливости для воронежца и потребовал разобраться в ситуации прокуратуру и Минтруда.