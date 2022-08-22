Нью-Йорк, США, 22 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Тема организованного СБУ убийства Дарьи Дугиной будет поднята 23 августа на заседании СБ ООН, сообщил 22 августа журналистам российский постпред при ООН Василий Небензя.

Russiaun.ru Василий Небензя

Небензя уточнил, что об убийстве Дугиной он скажет коллегам по СБ ООН на экстренном заседании, которое посвящается атакам бандеровских боевиков на Запорожскую АЭС.

Все эти шаги Киева очень показательны, между ними невозможно не заметить связи. Российский дипломат напомнил, что убийство Дугиной «уже раскрыто ФСБ».

Напомним, Россия созвала заседание СБ ООН из-за непрекращающихся обстрелов бандеровскими боевиками ЗАЭС. Что касается убийства Дугиной, исполнительница скрывается в Эстонии, она родом из бывшей УССР.