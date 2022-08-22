Минск, 22 августа 2022, 20:43 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц ввёл публику в заблуждение, когда приписал российскому лидеру Владимиру Путина слова о том, что Белоруссия и б. УССР не должны быть самостоятельными государствами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 22 августа высказал публицист Константин Двинский.
По мнению политолога, НАТО, вопреки утверждениям Шольца, представляло опасность для России. «Для чего натовцы вооружали б. УССР восемь последних лет, для чего они пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии и поставить в Минске своих людей? Очевидно, чтобы подобраться к России», — заявил Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, немецкий канцлер Олаф Шольц назвал «совершенно абсурдной» причину начала военной операции России на Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним заявлял, что Белоруссия и Украина не должны быть отдельными государствами.