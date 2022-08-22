Минск, , 20:43 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц ввёл публику в заблуждение, когда приписал российскому лидеру Владимиру Путина слова о том, что Белоруссия и б. УССР не должны быть самостоятельными государствами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 22 августа высказал публицист Константин Двинский.

Олаф Шольц Олаф Косинский

«Слова Шольца опровергаются реальной историей взаимоотношений России с Белоруссией и б. УССР. По сути, экономическая жизнеспособность Минска и Киева многие годы поддерживалась именно российским руководством. Если бы Москва хотела ликвидировать белорусскую или украинскую независимость, то могла бы это сделать уже давно. Но у Кремля другой план — создать на постсоветском пространстве такое интеграционное образование, которое приносило бы пользу всем его участникам. Белоруссия согласилась в нём участвовать, б. УССР — нет. Последней этот геополитический выбор стоил гражданской войны, экономического коллапса и колоссального оттока населения. И виноват в этом исключительно Запад, который заинтересован не в процветании постсоветских стран, а в использовании их как тарана против России». Константин Двинский

По мнению политолога, НАТО, вопреки утверждениям Шольца, представляло опасность для России. «Для чего натовцы вооружали б. УССР восемь последних лет, для чего они пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии и поставить в Минске своих людей? Очевидно, чтобы подобраться к России», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий канцлер Олаф Шольц назвал «совершенно абсурдной» причину начала военной операции России на Украине. По его словам, президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним заявлял, что Белоруссия и Украина не должны быть отдельными государствами.