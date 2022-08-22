Минск, 22 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ввёл публику в заблуждение, когда приписал российскому лидеру Владимиру Путину слова о том, что Белоруссия и б. УССР не должны быть самостоятельными государствами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 22 августа высказал публицист Константин Двинский.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Константин Двинский «Слова Шольца опровергаются реальной историей взаимоотношений России с Белоруссией и б. УССР. По сути, экономическая жизнеспособность Минска и Киева многие годы поддерживалась именно российским руководством. Если бы Москва хотела ликвидировать белорусскую независимость [или независимость Киева], то могла бы это сделать уже давно. Но у Кремля другой план — создать на постсоветском пространстве такое интеграционное образование, которое приносило бы пользу всем его участникам. Белоруссия согласилась в нём участвовать, киевский режим — нет. Последнему этот геополитический выбор стоил гражданской войны, экономического коллапса и колоссального оттока населения. И виноват в этом исключительно Запад, который заинтересован не в процветании постсоветских стран, а в использовании их как тарана против России».

По мнению политолога, НАТО, вопреки утверждениям Шольца, представляло опасность для России. «Для чего натовцы вооружали [киевский режим] восемь последних лет, для чего они пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии и поставить в Минске своих людей? Очевидно, чтобы подобраться к России», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий канцлер Олаф Шольц назвал «совершенно абсурдной» причину начала военной операции России на территории б. УССР. По его словам, президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним заявлял, что Белоруссия и территории б. УССР не должны быть отдельными государствами.