Эксперт: Москва не хотела ликвидировать независимость республик б. СССР
Минск, 22 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц ввёл публику в заблуждение, когда приписал российскому лидеру Владимиру Путину слова о том, что Белоруссия и б. УССР не должны быть самостоятельными государствами. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 22 августа высказал публицист Константин Двинский.
По мнению политолога, НАТО, вопреки утверждениям Шольца, представляло опасность для России. «Для чего натовцы вооружали [киевский режим] восемь последних лет, для чего они пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии и поставить в Минске своих людей? Очевидно, чтобы подобраться к России», — заявил Двинский.
Как сообщало ИА REGNUM, немецкий канцлер Олаф Шольц назвал «совершенно абсурдной» причину начала военной операции России на территории б. УССР. По его словам, президент РФ Владимир Путин в разговоре с ним заявлял, что Белоруссия и территории б. УССР не должны быть отдельными государствами.