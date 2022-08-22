Вашингтон, , 21:09 — REGNUM Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech обратились к медрегулятору США за разрешением на применение обновленной вакцины от коронавируса, адаптированной для субштаммов «Омикрона», сообщает 22 августа Reuters.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

В управление по контролю за продуктами и лекарствами США был направлен запрос на одобрение так называемой бивалентной вакцины, которая предназначена для борьбы с субштаммами BA.4/BA.5. Препарат предназначен для детей в возрасте от 12 лет и старше.

Компании готова поставить необходимые дозы к сентябрю. Ранее Pfizer уже заключила с правительством США контракт на поставку 105 миллионов доз вакцины на сумму $3,2 миллиарда

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