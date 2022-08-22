Москва, 22 августа, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Число спасателей из Москвы, которые прибыли в Рязанскую область для тушения пожаров возросло до 9 тыс. человек. Об этом 22 августа сообщил заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

Лесной пожар

Кроме того, для борьбы с природной стихией в Рязанскую область из столицы дополнительно направлено 2340 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, экскаваторы, различные перекачивающие устройства.

«Ситуация в Рязанской области складывается не так просто. 18 августа мэром Москвы было принято решение по оказанию помощи Рязанской области в тушении пожаров. Была сформирована группа примерно в 400 человек и 200 единиц различной техники. Мы подробно рассмотрели вопросы, как складывается ситуация. И далее мэр принимает решение: чтобы быстрее ликвидировать пожары, сформировать дополнительные силы и средства. Поэтому со вчерашнего вечера и сегодня были сформированы дополнительные силы — более 9 тыс. человек и дополнительно еще 2 тыс. 340 единиц техники», — сказал Бирюков.