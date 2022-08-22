Новосибирск, 22 августа, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области поставила на контроль результаты проверки по факту вандализма на Аллее незабытых деревень. Аллея расположена в Центральном парке рабочего посёлка Ордынское.

Rushydro.ru Вид на водосливную плотину и Новосибирское водохранилище с верхнего бьефа ГЭС

По данным ведомства, неизвестные сломали или полностью уничтожили таблички с информацией о затопленных при строительстве Новосибирской ГЭС посёлках.

В прокуратуре уточнили, что по данному факту проводится уголовно-процессуальная проверка. Её ход и результаты поставлены на контроль.

Напомним, что Новосибирская ГЭС построена в 1950-х годах. Во время её строительства затоплены около 50 посёлков Бердска, Новосибирского и Ордынского районов.