Тегеран, , 20:39 — REGNUM МИД Ирана обвинил США в затягивании переговоров о возобновлении ядерной сделки от 2015 года, при этом указав, что обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном не имеет отношения к данному вопросу, сообщает 22 августа Reuters.

Нет ядерному оружию State.gov

После 16 месяцев косвенных переговоров между США и Ираном, посредниками которых выступили представители Европейского союза, высокопоставленный представитель ЕС заявил 8 августа, что окончательное предложение было сделано и он ожидает ответа в течение «нескольких недель».

На минувшей неделе Иран призвал Вашингтон проявить гибкость для решения нескольких оставшихся вопросов, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что надеется на положительный ответ США. При этом он уточнил, что Тегеран дал «разумный» ответ.

22 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани заявил, что Тегеран ожидает заключения сделки, которая сохранит законные права Тегерана.

«Американцы затягивают, а европейская сторона бездействуют… Америка и Европа нуждаются в соглашении больше, чем Иран. Пока мы не договоримся по всем вопросам, мы не можем сказать, что достигли полного соглашения», — указал Канаани на пресс-конференции.

Ранее США пытались договориться с Тегераном об освобождении нескольких американцев иранского происхождения, задержанных в Иране. В свою очередь Иран потребовал освободить нескольких иранцев, нарушивших американские санкции.

«Мы подчеркиваем, что обмен заключенными с Вашингтоном — это отдельный вопрос, и он не имеет никакого отношения к процессу переговоров по возрождению пакта 2015 года», — сказал Канаани, добавив, что Тегеран готов к обмену заключенными.

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