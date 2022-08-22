Каменский район, Ростовская область, 22 августа, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Лесной пожар в Каменском районе Ростовской области разрастается из-за сильного ветра. Площадь, пройденная огнём, составляет уже 32 гектара. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Борьбу с огненной стихией ведут 177 человек и 50 единиц техники. Работу осложняют сильные порывы ветра, раздувающие пламя. К месту происшествия был направлен пожарный поезд и авиация — два вертолёта Ми-8 МЧС России.

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ИА REGNUM сообщало, что о пожаре в Каменском лесничестве стало известно около 14:30 мск. Языки пламени угрожали хутору Диченский, однако огонь удалось отвести.