Вашингтон, , 20:13 — REGNUM Игра PGA Tour 2K23 от американского издателя 2K Games выйдет 11 октября 2022 года. Анонс состоялся 22 августа на странице проекта в Twitter.

Гольф ChristerM

По словам разработчика, 11 октября игра станет доступна владельцам изданий PGA Tour 2K23 Deluxe Edition и PGA Tour 2K23 Tiger Woods Edition, а релиз стандартной версии состоится 14 октября. Проект выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X и PC.

Напомним, что PGA Tour — это многопользовательская игра в жанре симулятора гольфа. Игроку предстоит участвовать в соревнованиях по гольфу на реально существующих полях.

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