Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Сиквел фильма «Достать ножи» от американской студии Netflix выйдет 23 декабря 2022 года. Заявление об этом появилась 22 августа на главной странице сервиса.

К/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США Цитата из к/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США

Сценаристом новой части под названием Glass Onion: A Knives Out Mystery останется Райан Джонсон. Также студия опубликовала постер, на котором можно увидеть актерский состав. Отмечается, что Дэниэл Крейг опять примерит роль детектива Бенуа Блана.

Напомним, что первая часть фильма «Достать ножи» вышла 7 сентября 2019 года и получила премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Сюжет разворачивается вокруг смерти персонажа Харлана Тромби и детективного расследования вокруг его убийства.

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