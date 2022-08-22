Москва, 22 августа 2022, 20:07 — REGNUM На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть совершено покушение. Об этом 22 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Причем исполнителями могут стать представители силовых структур террористического киевского режима. Причиной этому послужит тот факт, что турецкий лидер активно развивает отношения своей страны с Россией.
«Наряду с беженцами из [бывш. УССР], которые заполонили Турцию есть и сотрудники спецслужб. Поэтому я бы порекомендовал спецслужбам Турции усилить охрану Эрдогана, который сближается с Россией», — сказал Коротченко.
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