Москва, , 20:07 — REGNUM На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть совершено покушение. Об этом 22 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Зеленский и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Причем исполнителями могут стать представители силовых структур террористического киевского режима. Причиной этому послужит тот факт, что турецкий лидер активно развивает отношения своей страны с Россией.

«Наряду с беженцами из [бывш. УССР], которые заполонили Турцию есть и сотрудники спецслужб. Поэтому я бы порекомендовал спецслужбам Турции усилить охрану Эрдогана, который сближается с Россией», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Коротченко: Зеленский может наградить убийцу Дугиной званием героя