Москва, 22 августа, 2022, 20:07 — ИА Регнум. На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может быть совершено покушение. Об этом 22 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский и Эрдоган

Причем исполнителями могут стать представители силовых структур террористического киевского режима. Причиной этому послужит тот факт, что турецкий лидер активно развивает отношения своей страны с Россией.

«Наряду с беженцами [с территории бывш. УССР], которые заполонили Турцию, есть и сотрудники спецслужб. Поэтому я бы порекомендовал спецслужбам Турции усилить охрану Эрдогана, который сближается с Россией», — сказал Коротченко.