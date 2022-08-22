Токио, , 20:07 — REGNUM Ранее анонсированный аниме-фильм Sword Art Online: Progressive Movie — Kuraki Yuuyami no Scherzo от японской студии A1 Pictures не выйдет в сентябре 2022 года. Информация об этом появилась 22 августа на официальном сайте проекта.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Что касается Sword Art Online: Progressive Movie — Kuraki Yuuyami no Scherzo, премьера, которого была запланирована на 10 сентября 2022 года, в связи с общенациональным распространением новой коронавирусной инфекции, случилась задержка производства и у нас нет другого выбора, кроме как отложить выпуск», — пишет студия. Новую дату компания обещает огласить позже.

Напомним, что «Мастера Меча Онлайн» — это серия ранобэ (разновидность японской литературы) писателя Рэки Кавахары, которая в 2012 году получила аниме-экранизацию. Сюжет разворачивается вокруг подростков, которые застряли в виртуальной башне «Айнкрад» и пытаются пройти ее, чтобы освободится.

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