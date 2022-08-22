Париж, 22 августа, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Игра Flashback 2 от французской студии Microids перенесена на 2023 год. Заявление об этом компания сделала 22 августа на своей странице в Twitter.

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«В первую очередь, мы бы хотели сказать спасибо за ваше терпение и вашу поддержку. Изначально мы планировали релиз игры на зиму 2022 года на консолях и PC. Но мы приняли решение перенести запуск на 2023 год», — пишет разработчик. По его словам, новая дата будет объявлена позже.

Напомним, что игра Flashback — это платформер с элементами головоломки, который вышел в 1992 году. Игроку предстоит взять на себя управление Конрадом Хартом, чтобы предотвратить план пришельцев по уничтожению человечества.