Кемерово, 22 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области в ближайшие дни станет немного теплее. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Погода

Так, 23 августа днём ещё будет в пределах +15…+20 ºС с небольшими осадками, а с 24 августа температура воздуха начнёт повышаться и днём будет уже до +16…+21 ºС, 25 августа — до +21…+26 ºС. При этом ночью ожидается до +5…+10ºС и преимущественно без осадков.

В выходные дни прогнозируется очередная смена погоды — станет снова прохладно и возможны осадки.

Сентябрь, согласно предварительному прогнозу, продолжит прохладную эстафету августа — ночи в начале месяца будут холодными, утра туманными, а дневные температуры переменчивыми.