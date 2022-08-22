Москва, , 19:58 — REGNUM Исполнительница убийства политолога Дарьи Дугиной террористка Наталья Вовк может быть, в ближайшее время быть удостоена звания героя [бывш. УССР]. Об этом 22 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Взрыв автомобиля Дарьи Дугиной Цитата из видео «Дарья Дугина взорвана в своем джипе, дочь Александра Дугина»

«Есть информация о закрытом указе Зеленского о присвоении её к званию героя [бывш. УССР]», — сказал Коротченко.

Также военный эксперт отметил, что в совершенном теракте прослеживается почерк британских спецслужб.

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