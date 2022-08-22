Москва, , 19:57 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье погибшей журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль с Дарьей Дугиной взорвался вечером 20 августа в Подмосковье. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство было организовано киевскими спецслужбами.

«Уважаемые Александр Гельевич и Наталия Викторовна. Выражаю глубокие соболезнования в связи с горем, постигшим вашу семью. Это трагедия для всех, кто знал Дарью, работал с ней, любил ее. Талантливая и энергичная, Дарья для многих стала примером служения своей стране, профессии, людям. Светлая память», — сказал Володин, соболезнования которого опубликованы на сайте Госдумы.

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