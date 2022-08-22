Пекин, , 19:56 — REGNUM В Китае зрителям показали альтернативную концовку мультфильма «Миньоны: Грювитация», несмотря на то, что он является приквелом к серии «Гадкий Я». Об этом 22 августа сообщает Daily Mail.

Сами пошутили, сами посмеялись Цитата из м/ф «Миньоны». реж. Кайл Балда, Пьер Коффан. 2015. США

В китайском варианте главный герой Грю не становится злодеем, наоборот — он «стал одним из хороших людей», который «посвятил себя воспитанию своей семьи». В оригинале же персонаж научился обманывать полицию и побеждать своих соперников, чтобы стать главным мировым злом.

ИА REGNUM напоминает, что на июль 2022 года «Миньоны: Грювитация» заработал в мире более $640 млн. При этом фильм Marvel «Тор: Любовь и Гром» собрал лишь $598,2 млн.

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