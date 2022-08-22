Париж, , 19:55 — REGNUM Французская компания Ubisoft опровергла слухи о том, что она занимается созданием игры про героя серии фильмов «Блэйд». Информация об этом появилась 22 августа на странице разработчика в Twitter.

Marvel Marvel Studios

«Извините, что развеиваем слухи, но мы не делаем игру про Блэйда. Однако нам не терпится увидеть, чем занимаются наши друзья — Marvel Studios, которые готовятся к выпуску фильма в следующем году», — пишет студия. Напомним, что слухи об игре появились после того, как на фото со съемочной площадке был замечен логотип Ubisoft.

Напомним, что «Блэйд» — это серия фильмов в жанре ужасов про одноименного персонажа Marvel Comics с Уэсли Снайпсом в главной роли. Первая часть вышла в 1998 году, ее оценка на iMDb составляет 7.1 балла из 10.

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