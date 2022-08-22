Лондон, 22 августа 2022, 20:07 — REGNUM В 14:30 мск 5 сентября власти Британии объявят имя нового главы правительства, передаёт 22 августа Sky News.
Соответствующее заявление опубликовал сопредседатель Консервативной партии Британии Эндрю Стефенсон. Он сказал, что через две недели партия сообщит о том, кто будет теперь её лидером, а значит, и главой правительства.
Однако пока не ясно, где именно партия объявит о своём окончательном выборе. Так нужно ради безопасности, так что только за двое суток будет известно о месте церемонии.
Напомним, на кресло главы британского правительства претендуют двое — Элизабет Трасс (глава Форин-офиса) и Риши Сунак, ранее возглавлявший минфин королевства.
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