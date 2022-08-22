Лондон, 22 августа, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В 14:30 мск 5 сентября власти Британии объявят имя нового главы правительства, передаёт 22 августа Sky News.

Джеймс Энсор. Интрига. 1890

Соответствующее заявление опубликовал сопредседатель Консервативной партии Британии Эндрю Стефенсон. Он сказал, что через две недели партия сообщит о том, кто будет теперь её лидером, а значит, и главой правительства.

Однако пока не ясно, где именно партия объявит о своём окончательном выборе. Так нужно ради безопасности, так что только за двое суток будет известно о месте церемонии.

Напомним, на кресло главы британского правительства претендуют двое — Элизабет Трасс (глава Форин-офиса) и Риши Сунак, ранее возглавлявший минфин королевства.