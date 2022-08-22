Нижний Тагил, Свердловская область, 22 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области четырёхлетняя девочка погибла, выпав из окна. Об этом 22 августа пишут местные СМИ.

Свечи

Издание «Между строк » ссылается на очевидцев. По их словам, трагедия произошла вечером 19 августа на Черноисточинском шоссе. Девочка навалилась на антимоскитную сетку и вместе с ней упала с четвёртого этажа

Следственные органы пока не комментируют это происшествие.

Как сообщало ИА REGNUM, падения детей из окон распространены в тёплое время года, и часто пострадавшие опираются на антимоскитную сетку и вместе с ней падают, так как крепления не выдерживают их веса. В Свердловской области такие случаи были и в 2022 году. Несколько детей погибли.

Сотрудники полиции призывают взрослых следить за детьми и не создавать условий для подобных трагедий.