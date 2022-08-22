Варшава, 22 августа, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Польская студия CD Projekt RED не примет участие в мероприятии Gamescom Opening Night Live 2022. Заявление об этом 22 августа сделал директор по глобальному маркетингу компании Радек Грабовски на своей странице в Twitter.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe Ведьмак

«На этот раз мы не едем в Кельн, чтобы показать игру — мы желаем другим студиям всего наилучшего в их выступлениях», — пишет Грабовски. По его словам, он и другие разработчики компании поедут на мероприятие в качестве обычных гостей.

Напомним, что CD Projekt RED — это студия, которая занимается созданием видеоигр. Она является разработчиком таких популярных проектов, как Cyberpunk 2077 и вся серия игр «Ведьмак».