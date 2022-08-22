Салехард, , 19:49 — REGNUM В Ямальском районе проводится доследственная проверка по факту гибели двух детей в водоёме. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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Трагедия произошла вечером 18 августа 2022 года в Сеяхинской тундре. Утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка, которые жили с родителями в стойбище.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на реке Онеге в Архангельской области водолазы ищут тело 12-летней девочки, утонувшей накануне.

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