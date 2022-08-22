Москва, 22 августа, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Помимо киевского режима, в террористической операции по убийству политолога Дарьи Дугиной участвовали спецслужбы двух стран. Об этом 22 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

По его словам, теракт планировали и участвовали в его реализации спецслужбы Великобритании и Эстонии.

«Это совместная боевая операция трех спецслужб. Я назову их: [бывш. УССР], Эстония и Великобритания. Операция была тщательно проработана с оперативной и технической точки зрения», — сказал Коротченко.