Вашингтон, 22 августа, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Правительство США в течение ближайших десяти лет потратит более $500 миллиардов на связанные с климатом технологии и выработку чистой энергии, сообщает 22 августа Reuters со ссылкой на анализ некоммерческой организации RMI.

Манифестация «За климат»

Подсчет организации основан на трех недавно принятых законах США — законе о снижении инфляции и законе о чипах, принятых в текущем месяце, и прошлогоднем законе об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места. Три этих закона подразумевают финансирование исследований, связанных с климатом, а также развитие производства.

В исследовании говорится, что ежегодные федеральные расходы на климат и чистую энергию в течение следующих пяти лет увеличатся примерно в 15 раз по сравнению с началом 2000-х годов, так как правительство США планирует переходить на возобновляемые источники энергии.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена вложить более $3 миллиардов в две федеральные программы, касающиеся помощи населению, пострадавшему от наводнений, лесных пожаров, экстремальной жары и других природных катаклизмов, вызванных изменением климата.