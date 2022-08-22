Бухарест, 22 августа, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Одна из крупнейших в Восточной Европе румынских туристических фирм — Soley Tour — объявила о своей неплатежеспособности. Об этом 22 августа сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

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Структура отказалась выполнять свои обязательства по возвращению на родину сотен путешественников, а также погашать свои долги перед потенциальными клиентами, уже оплатившими путевки.

Как отметили представители министерства предпринимательства и туризма Румынии, таким образом, имиджу румынского государства на международной арене «был нанесен очередной существенный удар».

В правительстве Румынии создана специальная комиссия по изучению сложившейся ситуации.

Румынско-турецкая компания Soley Tour имела отделения в 35 странах мира. Ежегодный оборот компании исчислялся сотнями миллионов американских долларов.