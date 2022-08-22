Штат Калифорния, США, , 19:42 — REGNUM Штат Калифорния (США) утвердил налоговые льготы для съёмок 18 кинопроектов, в том числе и второй части картины «Мятежная луна». Об этом 22 августа пишет Deadline.

Зак Снайдер Gage Skidmore

Как отмечает издание, четыре проекта из 18 считаются крупнобюджетными. Помимо «Мятежной луны» в эту четвёрку входят The Thomas Crown Affair («Афера Томаса Крауна»), Joker: Folie à Deux («Джокер: Безумие на двоих») и безымянный проект от Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что в Сети высказывались предположения о том, что «Мятежная луна» режиссёра Зака Снайдера станет лишь одним из фильмов серии. Однако официального подтверждения этой информации не было. Первая часть выйдет не ранее 2023 года.

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