Москва, 22 августа, 2022, 19:40 — ИА Регнум. На фоне поражений на поле боя Киев может устроить масштабные провокации. Об этом 22 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Киевский режим

В пользу этого предположения говорит тот факт, что киевский режим поручил своих высокопоставленных сторонников не посещать рабочие места в ближайшее время.

«Режим Зеленского дал команду всем чиновникам не появляться в центрах принятия решений, прекрасно понимая, что в них может прилететь за то, что они будут делать. А что они планируют делать, мы можем только догадываться», — сказал Рогов.