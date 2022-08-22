Салехард, , 19:35 — REGNUM На Ямале в два раза увеличен срок получения «чумового капитала». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Чумовой капитал Пресс-служба губернатора ЯНАО

Отныне он составляет 180 дней с момента принятия положительного решения по заявлению. как поясняют в правительстве региона, увеличение срока связано с тем, что получатели «чумового капитала» находятся в местах кочевий подолгу и могут забрать полагающийся комплект сразу.

Напомним, молодые семьи кочевых тундровиков могут получить капитал для возведения чума, если в их семье родился или был усыновлен, третий и последующие дети после 1 января 2021 года. В чумовой комплект стоимостью более 500 тыс. рублей входят необходимые для возведения чума печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры и брезента, ездовые нарты.

Отмечается, что за время реализации меры поддержки выдан 101 комплект. В течение 2022 года поддержкой воспользуются, предположительно, 103 ямальские семьи.

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