Новосибирск, 22 августа, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Новосибирскую область 23 августа с рабочей поездкой прибудет заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM На «Технопроме» в Новосибисрке

Согласно плану, он будет участвовать в открытии и пленарном заседании IX Международного форума технологического развития «Технопром-2022». Кроме того, Чернышенко посетит выставку инновационных разработок и технологических решений, а также обсудит перспективы развития «Передовых инженерных школ» с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, руководителями школ и их индустриальными партнёрами.

А позже вместе с губернатором области Андреем Травниковым Чернышенко побывает на площадке строительства многофункциональной ледовой арены и кампуса Новосибирского государственного университета.

Напомним, что основной темой форума «Технопром», который пройдёт в Новосибирске с 23 по 26 августа, станет технологический суверенитет и устойчивое развитие России.