Москва, 22 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. «Атомфлот» уведомил о проведении общественных обсуждений по проекту плавучего дока. На обсуждение выносятся предварительные материалы оценки воздействия проекта на окружающую среду. Плавдок планируют установить в Мурманске. Срок проведения обсуждений назван с 27 августа по 5 октября 2022 года. Соответствующее уведомление размещено на сайте пресс-службы Росатомфлота.

Пресс-служба АО «Балтийский завод» Ледокол «Арктика»

«Основная цель заключается в обеспечении межсезонного ремонта ледокольного флота, в том числе строящихся атомных ледоколов проекта 22 220, ремонт которых может быть осуществлен только в новом плавучем доке», — указано в сообщении.

Согласно сообщению, отказ от планируемой деятельности приведёт к ухудшению технического состояния ледокольного флота, что в последствии может вызвать проблемы в эксплуатации Севморпути и срыв «плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года».

Как сообщалоИА REGNUM, на третий серийный атомный ледокол «Якутия» погрузили секцию форштевня, завершив таким образом формирование ледового пояса ледокола. После того, как судостроители Балтийского завода закончат формирование корпуса, судно будет торжественно спущен на воду.

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