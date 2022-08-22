Москва, , 19:26 — REGNUM Жители освобожденной части Запорожской области с радостью отпраздновали День Государственного флага России. Об этом 22 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, жители региона ждут того момента, когда смогут вернуться в состав России.

«Это большой для нас праздник. Всё в триколорах у нас. Это для нас символ, что мы возвращаемся в родную гавань», — сказал Рогов.

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