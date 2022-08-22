София, 22 августа 2022, 19:53 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками полиции в центре столицы Болгарии, была изъята рекордная за последние несколько месяцев партия контрафактного табака и курительных смесей. Об этом 22 августа сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Марк Шагал. Понюшка табака. 1912
Марк Шагал. Понюшка табака. 1912

Общий вес изъятого товара составляет от 60 до 100 килограммов. Товар распространялся непосредственно у входа в один из центральных универмагов Софии. При этом «продавцы» выдавали свою низкокачественную продукцию за изделия элитных торговых марок.

Сообщается о задержании нескольких участников незаконного бизнеса. Ведется следствие.

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