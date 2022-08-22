София, , 19:53 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками полиции в центре столицы Болгарии, была изъята рекордная за последние несколько месяцев партия контрафактного табака и курительных смесей. Об этом 22 августа сообщает болгарский информационный портал News. bg.

Марк Шагал. Понюшка табака. 1912

Общий вес изъятого товара составляет от 60 до 100 килограммов. Товар распространялся непосредственно у входа в один из центральных универмагов Софии. При этом «продавцы» выдавали свою низкокачественную продукцию за изделия элитных торговых марок.

Сообщается о задержании нескольких участников незаконного бизнеса. Ведется следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии закрыли подпольную фабрику по производству табака