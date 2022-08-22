Новосибирск, , 19:21 — REGNUM В Новосибирске заработал модульный центр обработки данных (ЦОД). Он имеет стратегическое значение для всего Сибирского федерального округа и станет инфраструктурным фундаментом для запуска цифровых проектов, заявили в новосибирском правительстве.

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Региональные власти уверены, что центр частично покроет потребности в инфраструктуре для Урала и Дальнего Востока.

Отмечается, что отличие ЦОД от традиционных дата-центров в возможности быстро масштабировать необходимые инженерные системы и вычислительные мощности под любые задачи. При этом уровень надёжности соответствует признанным мировым стандартам.

На сегодняшний день, это единственный дата-центр в Сибирском федеральном округе, у которого есть международный сертификат качества TIER III, и первый за Уралом модульный центр обработки данных. Стоимость проекта — около 2 млрд рублей.