Севастополь, , 19:15 — REGNUM В районе села Верхнесадовое (Нахимовский район, Севастополь) прогремел взрыв, заявил 22 августа севастопольский губернатор Михаил Развожаев, сообщает Readovka.

Работа ПВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Уточняется, что глава Севастополя подтвердил работу ПВО над городом. Объект был сбит системой ПВО в районе 18:15 мск «на большой высоте», потому звуки и были слышны в разных частях городаю

«Предварительно — снова беспилотник», — отметил Развожаев, призвав сохранять спокойствие, ведь город «находится под надёжной защитой».

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