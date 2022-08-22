Севастополь, 22 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. В районе села Верхнесадовое (Нахимовский район, Севастополь) прогремел взрыв, заявил 22 августа севастопольский губернатор Михаил Развожаев, сообщает Readovka.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Работа ПВО

Уточняется, что глава Севастополя подтвердил работу ПВО над городом. Объект был сбит системой ПВО в районе 18:15 мск «на большой высоте», потому звуки и были слышны в разных частях городаю

«Предварительно — снова беспилотник», — отметил Развожаев, призвав сохранять спокойствие, ведь город «находится под надёжной защитой».