Москва, 22 августа, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Террористический киевский режим может предпринять попытку использовать биологическое оружие против российских освободителей или мирных жителей. Об этом 22 августа сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

По его словам, на Западе уже давно готовят население к тому, что этот запрещенный вид оружия массового поражения будет применён на территории бывшей УССР.

«Если мы внимательно посмотрим западные СМИ, то с января-февраля западную аудиторию готовили к тому, что бактериологическое оружие будут применять на территории [бывш. УССР] и что различные заболевания могут прийти со стороны [бывш. УССР]», — сказал Рогов.

Также он напомнил, что киевский режим ранее попросил у НАТО крупную партию костюмов биологической и химической защиты.