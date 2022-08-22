Вашингтон, 22 августа, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч призвал Владимира Зеленского задуматься о мире и пойти на переговоры с президентом России Владимром Путиным. Данное заявление он сделал во время телефонного разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), который позвонили ему якобы от имени Зеленского. Новый эпизод опубликован на RuTube-канале блогеров.

Sasha Kargaltsev Дэвид Линч

Первая часть розыгрыша со звонком режиссеру была опубликована в конце июля. Из записи следовало, что Линч посоветовал Зеленскому выпить с Путиным «по паре кружек пива» и договориться о мире. Теперь блогеры поделились полной версией беседы с режиссером.

«Остановите происходящее любым способом, который найдете! Поговорите с Путиным! И подумайте о мире! Задумайтесь о дружбе. Подумайте о том, как можно дружить друг с другом и помогать друг другу», — посоветовал Линч, полагая, что обращается к Зеленскому.