Новосибирск, , 19:08 — REGNUM Авиакомпания «Ширак Авиа» будет выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Ереван (Армения). Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском аэропорту «Толмачёво».

Аэропорт Толмачево. Новосибирск Tolmachevo.ru

Рейсы будут выполняться с 10 сентября 2022 года на воздушных судах Boeing 737-500.

Из Новосибирска самолёты будут летать по субботам в 05:20 (время местное), из Еревана — по пятницам в 21:15.

В воздушной гавани уточнили, что расписание может изменяться.

Отметим, что новосибирский аэропорт «Толмачёво им. А. И. Покрышкина» является крупнейшим за Уралом транзитным авиаузлом на важнейших направлениях между Европой и Азией.