Челябинск, , 19:05 — REGNUM В Челябинске 80-летняя женщина погибла под колёсами автобуса «ПАЗ», из которого вышла на остановке. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Накануне. Ru, трагедия произошла 22 августа на улице Челябинская. Водитель отъезжал от остановки и не заметил женщины. В результате она скончалась на месте.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сотрудники ГИБДД проверили городской общественный транспорт и выявили множество нарушений, в том числе маршрутку с неисправными тормозами. Поводом для акции стала авария с участием трёх маршруток, в которой пострадала женщина.